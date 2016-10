Minder WW'ers door banen in hoofdstad

HAARLEM - Haarlem profiteert van de forse banengroei in Amsterdam. Dat is een belangrijke oorzaak dat het aantal Haarlemmers met een werkloosheidsuitkering de afgelopen periode is afgenomen. In augustus waren dat er 3.721, in september van dit jaar bedroeg het aantal Haarlemmers met een WW-uitkering 3.686.

Door Arthur de Mijttenaere - 20-10-2016, 21:00 (Update 20-10-2016, 21:00)

De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft gunstige gevolgen voor het aantal ww-aanvragen. In de wijde regio is het aantal ww-uitkeringen de afgelopen negen maanden afgenomen met 7 procent.

Het dieptepunt in de bouw is achter de...