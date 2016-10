Dolly Bellefleur wil liefdevolle post voor mishandeld Amsterdams homostel

HAARLEM - De bekende Haarlemse travestiet Dolly Bellefleur wil de twee homoseksuelen die onlangs in Amsterdam zwaar werden mishandeld een hart onder de riem steken. Op haar weblog roept ze op om hen post te sturen.

„ Ik zou de twee heren graag een hart onder de riem steken door ze een briefje te sturen. Hetgeen ik ook zeker ga doen. Ik bedacht wel meteen zou het niet geweldig zijn als wij hen massaal kaartjes, brieven, kortom ouderwetse post zouden sturen? Doe je mee? Kan ik binnenkort postzakken vol liefde bij hen bezorgen?”, aldus de oproep van Bellefleur.

De artieste zegt via via in contact te staan met de twee Amsterdammers, die zaterdagnacht werden mishandeld bij het Centraal Station in hun woonplaats nadat ze ruzie kregen op een pont. Ze zouden zijn geslagen om hun geaardheid.

Wie mee wil doen aan de actie van Bellelfeur kan een kaartje of brief in een envelop waarop staat ‘Lieve Jongens’ doen en deze gefrankeerd sturen naar:

Dolly Bellefleur

Postbus 1430

1000 BK Amsterdam