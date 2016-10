Brandweer houdt grote oefening in Amsterdamse Waterleidingduinen

ZANDVOORT - Brandweer Kennemerland houdt donderdag met natuurbeheerder Waternet en Fire Bucket Operations een grote oefening met blushelikopters.

Met de oefening hoopt de brandweer goed voorbereid te zijn op de inzet van blushelikopters bij een mogelijke natuurbrand in Kennemerland.Fire Bucket Operationsis een samenwerking tussen de Koninklijke Luchtmacht, de brandweer van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Een gezamenlijke oefening met het team van de blushelikopters is een unieke kans voor Brandweer Kennemerland met verschillende natuurgebieden in het verzorgingsgebied. Fire Bucket Operations oefent eens per jaar in een ander natuurgebied. Dit jaar krijgt Kennemerland de kans samen met hen te oefenen.

Het oefengebied wordt afgesloten en vrijgemaakt van bezoekers vanwege de veiligheid. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken worden rookmachines ingezet die witte rook produceren. Of de rook zichtbaar is voor de omgeving hangt af van de weersomstandigheden. De helikopter zal overvliegen, landen en opstijgen. Dit gebeurt twee keer.