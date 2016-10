Fietskoerier Mark maakt Haarlem beetje mooier

United Photos/Paul Vreeker Fietskoerier Mark Geertman: ,,Overdag werk ik als civiel ingenieur.’’

HAARLEM - Mark Geertman (41) is fietskoerier in Haarlem. In de avonduren, overdag werkt hij als civiel ingenieur in Amsterdam. Hij fietst ’s avonds met een zware vrachtfiets door Haarlem. ,,Om de stad een beetje mooier te maken.’’

Geertman is een van de huurders in de Bakkerij. In zijn container staat een tafel, zijn fiets en vanzelfsprekend een computer voor zijn bedrijf Goed Bakfiets Bezorging Haarlem. Sinds kort is de service verbeterd omdat de fietskoerier, aangesloten bij een landelijk netwerk van 26...