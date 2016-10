Protest tegen hoogte Residence Vijverpark Overveen

OVERVEEN - Na eerdere protesten van buurtbewoners zijn nu ook de toekomstige bewoners van nieuwbouwwijk Vijverpark Overveen in verzet gekomen tegen appartementengebouw 'Résidence Vijverpark'. Het gebouw komt aan de noordoostkant van het terrein.

Door Margot Klompmaker - 20-10-2016, 9:00 (Update 20-10-2016, 9:00)

Het ontwerp van het hoekgebouw is door ontwikkelaar AM aangepast. In plaats van vier bouwlagen met schuin dak komen er nu vijf bouwlagen met kantelen. Volgens de bewoners van de rest van de wijk past die nieuwe opzet totaal niet in de kleinschalige bebouwing van Overveen. ,,Dit kun je...