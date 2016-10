Achtjarig jongetje met katapult zorgt voor paniek in Haarlem

HAARLEM - In een woning in Haarlem-Noord zat een jongetje dinsdag rustig in zijn stoeltje te eten toen er iets door het raam naar binnen kwam. De moeder dacht dat het om een kogel ging en belde meteen de politie.

Door Jan Balk - 19-10-2016, 8:29 (Update 19-10-2016, 8:35)

Uiteindelijk bleek dat de achtjarige achterbuurjongen met zijn katapult aan het spelen was en over ruim 40 meter een gat in het raam had geschoten met een steentje. De politie meldt op Facebook dat deze katapult op de kermis in Italië zou zijn gewonnen. Het wapen is in Nederland volgens de Wet Wapens en Munitie verboden.

Als het steentje net iets anders door het raam was gegaan, had het op een heel andere manier kunnen aflopen. De katapult is in beslag genomen en vernietigd.