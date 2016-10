Opknappen kade Spaarne kost bomen

Foto Google Maps

HAARLEM - Voor het opknappen van de kademuur aan de oostzijde van het Spaarne tussen Melkbrug en Gravestenenbrug in Haarlem worden dertien bomen opgeofferd.

Door Richard Stekelenburg - 18-10-2016, 18:15 (Update 18-10-2016, 19:15)

Alleen voor de grote linde bij de Melkbrug ziet de gemeente Haarlem mogelijkheden voor behoud.

Een en ander blijkt uit de zogeheten ’startbrief’ van wethouder Cora-Yfke Sikkema aan de leden van de raadscommissie Beheer.

De dertien lindes, in leeftijd variërend tussen de 36 en 51 jaar, verkeren volgens de gemeente in matige conditie. Dat is de uitkomst van een ’boomeffectanalyse’....