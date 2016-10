’Bakker Hillegom verstuurt oneerlijke mailings’

HILLEGOM - Bakker Hillegom gaat in de mailings voor tuinproducten duidelijker aangeven dat de kans om 10.000 euro of een televisie te winnen bij een snelle bestelling allesbehalve honderd procent is. Directeur Paul Geraeds gaat in gesprek met de Reclamecodecommissie over de vraag waar de grens ligt tussen verleiding en misleiding.

Door Sjaak Smakman - 18-10-2016, 16:40 (Update 18-10-2016, 16:40)

De commissie vond het na de vierde veroordeling in een paar jaar tijd wegens misleidende reclame welletjes en besloot deze week om het bedrijf openlijk op de vingers te tikken. Bakker...