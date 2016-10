Dorpen rondom Haarlem hebben meer scheefwoners

HAARLEM - In de stad Haarlem wonen minder scheefwoners dan in de dorpen daar omheen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Lokale Monitor Gemeente op www.waarstaatjegemeente.nl gebaseerd op 2014.

Door Anouk Kragtwijk - 17-10-2016, 17:55 (Update 17-10-2016, 17:55)

In Haarlem ligt het percentage op 15,3 procent van alle huurders, in Heemstede is het 18,9 procent, Hillegom 13,9 procent, Zandvoort 17,5 procent, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20,2 procent, Bloemendaal 19,8 procent en Haarlemmermeer 18,1 procent. Het gemiddelde percentage in Nederland is 13,8 procent.

Goedkope scheefwoners zijn mensen die voor hun woning een huurprijs hebben...