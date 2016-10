Automobilist ziet overstekende fietser over het hoofd in Aerdenhout

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

AERDENHOUT - Bij de Boekenroodeweg in Aerdenhout is maandag een fietser gewond geraakt. De man stak over en werd over het hoofd gezien door een automobilist.

Door Jan Balk - 17-10-2016, 17:06 (Update 17-10-2016, 17:07)

De man stak even na drieën de Boekenroodeweg in Aerdenhout over richting de Nachtegalenlaan. Hij werd aangereden door de auto en kwam vervolgens ten val.

Het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel en na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De automobilist verklaarde te hebben gestopt voor een overstekende andere fietser en dat hij daardoor het slachtoffer, die van de andere kant kwam, over het hoofd had gezien.