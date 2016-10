Zandvoortse jutter vindt zeldzaam ambergris

Richard Stekelenburg Zandvoorter Wim Kruiswijk piekert er niet over zijn klompje te verkopen. ,,Veel te gaaf dit!’’

ZANDVOORT - Ambergris: het geldt als het zogenoemde ’olfactorische goud’ van de parfumindustrie. Het harde, wasachtige goedje komt uit het maagdarmkanaal van de potvis. Het is onverteerbaar materiaal dat het beest niet kwijt kan. Ondertussen worden er kapitalen voor neergeteld.

De ervaren Zandvoortse jutter Wim Kruiswijk (73) vond onlangs een brok op het strand bij Langevelderslag.

,,Ik had het aanvankelijk helemaal niet door’’, vertelt hij. ,,Het was dat het een heel slappe jutdag was, anders had ik het misschien niet eens meegenomen. Maar...