Rozenprieel ligt niet wakker van brand

Foto United Photos/Paul Vreeker Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Via een getuigenoproep hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen over de brandstichting in de voormalige woning van schoonvader Frits Prins van president Lysander de R. van de Haarlemse Hells Angels. De R.’s advocaat Remco Kint wil ’geen enkel commentaar’ op de kwestie geven.

Door Sjaak Smakman - 17-10-2016, 17:56 (Update 17-10-2016, 18:31)

Volgens de politie is er geen sprake geweest van het gebruik van springstof bij de aanslag op de woning in de Lange Poellaan vrijdagnacht. Dat omwonenden meerdere knallen hebben gehoord, kan volgens een woordvoerder hand in...