Wethouder Bloemendaal: ’Behoefte aan meer flexibiliteit op landgoed’

Archieffoto De Orangerie van Elswout.

BLOEMENDAAL - Een landgoed hebben is één, het in stand weten te houden is twee. In het beheer gaat flink wat geld zitten. Met name natuurorganisaties hebben moeite om de benodigde financiën daarvoor te vinden.

Door Margot Klompmaker - 18-10-2016, 10:00 (Update 18-10-2016, 10:11)

Zij beheren landgoederen, zoals Leyduin, Elswout en Koningshof. Rijksmonumenten waarvoor strenge regels gelden wat beheer betreft. Bovendien zijn ze opengesteld voor publiek waardoor achterstallig onderhoud opvalt.

,,De niet openbare landgoederen hebben het wat dat betreft makkelijker. Daar komen geen buitenstaanders en hoeft niet alles keurig aangeharkt te zijn”,...