Recensie: Classic Punk door Cheetah Chrome in Patronaat

Foto Hans de Bruijn Eugene O’Connor, alias Cheeta Chrome: een levend stukje punkgeschiedenis.

De punkmuziek heeft zo z’n klassiekers die iedere beginnende punkband vanaf 1978 op het repertoire had – of in ieder gevel in het oefenhok gerepeteerd. Songs als ’Anarchy in the UK’ van The Sex Pistols, ’Chinese Rocks’ van the Heartbreakers – en later de Ramones – en ’(I’m) Stranded’ van The Saints.

Door Peter Bruijn - 17-10-2016, 14:21 (Update 17-10-2016, 14:21)

Tot dat rijtje voege punkclassics behoort ook ’Sonic Reducer’ van de Amerikaanse Deadboys. En Eugene O’Connor – alias Cheeta Chrome – ooit gitarist van de Dead Boys en medecomponist van...