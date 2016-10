Brand Lange Poellaan lijkt aanslag op Hells Angelsbaas

Foto Michel van Bergen De achterdeur van de woning werd door een explosie uit de sponningen gedrukt.

HAARLEM - De voormalige woning van de Haarlemse Hells Angelsbaas Lysander de R. (34) is afgelopen weekeind vrijwel zeker doelwit geweest van een aanslag.

Door Jacob van der Meulen - 16-10-2016, 19:28 (Update 16-10-2016, 22:33)

Leegstaand Haarlems pand in brand na explosie

De woning stond leeg en de president van het chapter Haarlem zit in de gevangenis. Bij de woning in de Lange Poellaan weerklonk in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie, waarna buurtbewoners een onbekende man zagen wegrennen. De achterdeur van de woning werd door de luchtdruk weggeblazen. Er brak onmiddellijk daarna brand uit in het pand.

Het pand is samen met een aantal nevengelegen woningen en gebouwen eigendom van woningcorporatie Ymere. Die had Lysander de R. en diens schoonvader Frits P. uit de woningen gezet omdat ze zich daar bezighielden met criminele activiteiten. Beiden zitten momenteel een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit.

De politie verrichtte zaterdag onderzoek bij de woning maar kon op zondag nog geen nadere mededeling doen over de uitkomsten.

Meer aanslagen

De afgelopen jaren zijn er meer aanslagen gepleegd op woningen van leiders van motorclubs in Noord-Holland. Dat gebeurde ook bij clubhuizen van de Bandidos in Heerhugowaard en de Expandables in Obdam. Bij de woning van president van de Bandidos waarmee de Hells Angels een conflict uitvecht zou ook gebruik zijn gemaakt van een explosief.

Binnen kringen van de motorclubs zou zijn gesuggereerd dat het Haarlemse chapter daar achter zat.

Dat de motorclubs zich zwaar aan het bewapenen zijn in het conflict merkte de politie bij een inval in een loods in de Lange Poellaan tegenover de woningen van Lysander de R. en diens schoonvader.

In het pand dat Frits P. ook huurde van Ymere werd een wapenarsenaal met een antitankwapen, een machinegeweer, een handgranaat, diverse handvuurwapens en een lading munitie aangetroffen.