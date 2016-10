Aanslag Angelsbaas

Foto Michel van Bergen De achterdeur van de woning werd door een explosie uit de sponningen gedrukt.

HAARLEM - De voormalige woning van de Haarlemse Hells Angelsbaas Lysander de R. (34) is afgelopen weekeind vrijwel zeker doelwit geweest van een aanslag.

Door Jacob van der Meulen - 16-10-2016, 19:28 (Update 16-10-2016, 19:28)

De woning stond leeg en de president van het chapter Haarlem zit in de gevangenis. Bij de woning in de Lange Poellaan weerklonk in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie, waarna buurtbewoners een onbekende man zagen wegrennen. De achterdeur van de woning werd door de luchtdruk weggeblazen. Er brak onmiddellijk daarna brand uit in het pand.

