Haarlem moet gemeente Zandvoort annexeren

De Zandvoortse gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een volledige ambtenarenfusie met Haarlem. Die verregaande samenwerking moet in 2018 zijn beslag krijgen. Alle ambtenaren uit de kustgemeente komen in loondienst van Haarlem. Dat is een halfslachtige oplossing; het is beter dat Haarlem de badplaats in zijn geheel annexeert.