Fiets in brand gestoken in Nico van Suchtelenstraat in Haarlem

HAARLEM - Een fiets is zaterdagavond helemaal afgebrand in Haarlem-Noord. Even voor tienen werd de brand in de Nico van Suchtelenstraat ontdekt, waarop buurtbewoners direct de brandweer alarmeerden.

Vanwege een (loos) brandalarm in de parkeergarage van het Marsmanplein was de brandweer in de buurt en dus snel ter plaatse om het vuur te blussen. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de fiets helemaal afbrandde. Ook een ernaast gestalde fiets liep forse schade op.

De politie is een onderzoek gestart naar de brandstichting. Afgelopen weekeinde was er ook brand gesticht in nabij gelegen grote boom. Toen konden twee kinderen worden aangehouden die verdacht werden van de brandstichting