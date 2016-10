Grote zoekactie in Zandvoort naar overboord geslagen catamaranzeiler

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag een grote zoekactie gestart in Zandvoort, nadat er rond kwart over drie een catamaranzeiler overboord was geslagen.

Naast de KNRM en de reddingsbrigade werd ook een traumahelikopter opgeroepen om hulp te bieden.

De man was een groot stuk uit de kust overboord geslagen en kon niet direct meer worden teruggevonden. Een ambulance stond bij de reddingspost klaar. Omdat het slachtoffer ver van het strand in het water lag, besloot de man zijn vuurpijl pas af te steken op het moment dat hij voor de bootjes zichtbaar was.

Na ongeveer een half uur werd de man gevonden. De reddingsactie kon daarmee worden beëindigd en gelukkig kwam het slachtoffer met de schrik vrij.