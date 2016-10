Stemmen: Lieven de Key Penning 2016

HAARLEM - De achtste editie van de Lieven de Key Penning is van start gegaan. Deze jaarlijkse stadsprijs voor architectuur, stedenbouw en monumenten richt zich dit jaar op de architectuur van tien gebouwen die in de afgelopen drie jaar in Haarlem zijn gerealiseerd.

Door Saskia Knegtering - 15-10-2016, 8:00 (Update 15-10-2016, 8:00)

Het publiek kan tot en met zondag 20 november stemmen via deze link. In het ABC Architectuurcentrum is een expositie ingericht, daar kan ook worden gestemd.

Lieven de Key Penning 2016: Een rijke oogst ondanks de crisis

De achtste editie van de Lieven de Key Penning belooft een spannende te worden, voorziet jurylid Merijn de Jong. ,,Het gaat dit jaar om echt mooie projecten, het is een rijke oogst. Het viel mij op dat de juryleden vrij eensgezind waren in hun voordracht van de tien genomineerde gebouwen. Elk jurylid mag een lijstje opstellen met zijn tien kandidaten en er waren nauwelijks verschillen tussen die lijstjes. Dat betekent dat het om projecten gaat die er duidelijk bovenuit springen vanwege hun kwaliteit.’’

De winnaars van de editie 2016 worden op 22 november in de Gravenzaal van het stadhuis bekend gemaakt.