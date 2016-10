’De profeet mag hier worden beledigd’

HAARLEM - CDA’er Jos Wienen (56) werd 21 september geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem. Hij vult zijn dagen met kennismakingsbezoeken.

Door Annalaura Molducci en Bill Meijer - 15-10-2016, 7:00 (Update 15-10-2016, 7:00)

Maandag brengt hij met zijn bestuursvoorlichter Heleen van Loenen een bezoek aan de redactie. Hij is onder de indruk van het feit dat elke redacteur op de stadsredactie nog een eigen specialisme heeft. Steden moeten hun eigen krant hebben, vindt de burgemeester. Dat is heel belangrijk. In Haarlem verschijnt zelfs de oudste krant ter wereld. De burgemeester wil zijn verhaal graag controleren...