Kunst kijken in Stadsschouwburg Haarlem

Archieffoto ANP/TOUSSAINT KLUITERS Ann Demeester

HAARLEM - Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem slaat de handen ineen met de Stadsschouwburg in de Spaarnestad.

Door Leontien van Engelen - 17-10-2016, 8:17 (Update 17-10-2016, 9:18)

Op zondag 18 december staan negen kunstwerken uit de collectie van beide musea voor één keer op het podium van Stadsschouwburg Haarlem. De Grote Kunstshow in Stadsschouwburg Haarlem neemt het publiek mee op een reis langs negen kunstwerken.

Daarbij gaan de geselecteerde kunstwerken over licht en vrede, eten en consumeren, saamhorigheid en warmte, of juist over de kilte en eenzaamheid van kerst.

De presentatie is in handen van schrijfster en improvisatie-actrice Katrijn van Bouwel, met medewerking van diverse gasten, onder wie Sacha Bronwasser, kunstcriticus van de Volkskrant. Ook zal Ann Demeester, directeur van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, op verrassende wijze een van de kunstwerken presenteren. Op 11 juni 2017 vindt een editie plaats in Leiden, in samenwerking met Museum De Lakenhal en de Leidse Schouwburg.

De Grote Kunstshow, zondag 18 december 2016, 14.00 - 16.00 en 20.00 uur. Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23. Kaarten a 25 euro verkrijgbaar via www.theater-haarlem.nl