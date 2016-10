Allochtonen blijven weg van integratiediner in Parkwijk

HAARLEM - Gezamenlijk dineren aan lange tafels en in gesprek gaan met elkaar. Dat is de bedoeling van het zogeheten Integratiediner, dat donderdagavond in Haarlem-Parkwijk is gehouden. De deelnemers hadden het naar hun zin, maar de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen moet nog van de grond komen.

Door Paul Lips - 14-10-2016, 15:43 (Update 14-10-2016, 15:48)

Het ’Nationaal Integratiediner’ is een landelijk evenement waarmee wordt beoogd om ’mensen te verbinden, verschillen te vieren en daardoor kansen te benutten’. In Haarlem is de vrijwilligersorganisatie Resto VanHarte de club die het diner verzorgt....