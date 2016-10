’Onrust overname Lijbrandt door KPN is onnodig’

HILLEGOM - De onrust onder Hillegommers over de overname van Lijbrandt Telecom door KPN is onterecht. Ze hoeven volgens wethouder Anne de Jong niet te vrezen voor lagere internetsnelheden of andere verslechteringen.

Door Sjaak Smakman - 14-10-2016, 13:40 (Update 14-10-2016, 13:40)

Lijbrandt werd al vijf jaar geleden ingelijfd door KPN, maar de naam en het merk bleven bestaan. Op 1 januari verdwijnen die en moeten abonnees overstappen naar KPN of een andere provider. Onder veel abonnees is de angst dat ze er bij een overstap naar KPN flink op achteruit aan.

Het verhaal dat KPN geen gebruik zal maken van het glasvezelnetwerk van Lijbrandt is volgens De Jong een broodje aap: van dat netwerk maken namelijk alle telecomaanbieders gebruik. Alleen Ziggo heeft een eigen netwerk. Wel past KPN de aansluiting van de straat naar de woning aan.

Volgens De Jong kan de snelheid bij het versturen (uploaden) van grote bestanden in het begin tegenvallen, maar dat zal volgens hem maar van korte duur zijn. Overigens heeft de gemeente verder geen bemoeienis met de hele kwestie: dat is een zaak voor de betrokken bedrijven.

Abonnees zijn overigens straks wel duurder uit: een pakket met vergelijkbare internetsnelheid als Lijbrandt is bij KPN ruim een tientje duurder. Daarvoor krijgen de abonnees er dan wel een abonnement op het populaire Spotify bij.

In de nieuwe wijk Ringoevers komt ook een glasvezelnetwerk, dat wordt aangelegd door het landelijk opererende Reggefiber. Onder bewoners is wel onrust omdat Ziggo niet verkrijgbaar is via Reggefiber.