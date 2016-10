Alternatief Haarlems buurthuis moet sluiten

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Vrijwilliger Loes de Bruin biedt een luisterend oor tijdens de laatste maaltijd in het buurthuis SamenMetDeBuurt.

HAARLEM - Ze heeft er al dagen naar toegeleefd, bekent Hennie Hydra (89) bij binnenkomst. De donderdagavond is voor haar al twee jaar een vast moment in de week: genieten van een lekkere maaltijd bij SamenMetDeBuurt. Afgelopen donderdag was naar het zich laat aanzien de laatste keer.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 15:24 (Update 14-10-2016, 15:57)

Surinaamse roti staat er op het menu bij dit laatste avondmaal. ,,Het eten is hier altijd hartstikke lekker’’, verzekert Hennie, ,,ik kook thuis om de andere dag, niet iedere dag echt vers, hoor. Het is...