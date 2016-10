Aleppo en Haarlem op één doek

HAARLEM - De 47-jarige kunstenares, Marwa-Hamwi kreeg de dag nadat ze was aangekomen in de Koepel in Haarlem direct verfkwasten en doeken in haar handen gedrukt door vrijwilligers. Zo kon ze haar verdriet over de oorlog in Syrië en de liefde voor haar land kwijt in symbolen, kleuren en vergezichten. Haar indrukken van Haarlem mengde ze op doek met haar heimwee naar huis.

Door Anouk Kragtwijk - 13-10-2016, 19:00 (Update 13-10-2016, 20:42)

Als Marwa door het centrum van Haarlem loopt, ruikt ze de jasmijn, het Syrische eten, de zware koffie en...