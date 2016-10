Pleidooi voor windparken dicht bij land

Archieffoto

DEN HAAG - De dorpen die massaal te hoop lopen tegen het plan om dichtbij de kust grote windmolenparken in zee te bouwen, hoeven op weinig steun te rekenen van onderzoekers, bedrijfsleven en milieugroeperingen.

Door Peter van der Hulst - 13-10-2016, 19:20 (Update 13-10-2016, 19:29)

Tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken ging het vooral over de vraag of de op tientallen kilometers van land gelegen locatie IJmuiden Ver een alternatief is voor parken op zichtafstand van de Hollandse kust.

Ja, menen de boze kustgemeenten Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort, die grote...