Cornelis: Middeleeuws Botermarktskelet ’herleeft’ in Archeologisch Museum Haarlem

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Haarlem - Onthulling van Cornelis in Archeologisch Museum door burgemeester Wienen en gedeputeerde vd Hoek. Rechts museumdirecteur Van Zalinge

Vol trots is gisteren de nieuwste aanwinst van het Archeologisch Museum Haarlem onthuld. Het gaat om een reconstructie van een in 2012 onder de Botermarkt gevonden middeleeuws skelet. Cornelis is hij gedoopt. Burgemeester Jos Wienen en gedeputeerde Jack van der Hoek (links) mochten met archeologe Anja van Zalinge als eersten kennis maken.