Oda Spelbos na ruim twintig jaar opnieuw in Troje Trilogie

Foto Roos Trommelen Oda Spelbos: ,,Het is fijn om met jonge mensen te werken.’’

HAARLEM - Als ik Oda Spelbos spreek heeft ze net een vrije dag gehad. ,,Ik heb heerlijk door de stad gelopen om mijn tekst te repeteren. Soms was ik bijna hardop aan het praten en keken mensen me wat vreemd aan. Het viel me vandaag weer op hoe goed dit stuk is.”

Door Jos Schuring - 14-10-2016, 7:03 (Update 14-10-2016, 7:03)

Spelbos kan het weten, want ze speelt na tweeëntwintig jaar opnieuw in de Troje Trilogie van Koos Terpstra. Een vrij unieke situatie in toneelland. Nu is de regie van Paul...