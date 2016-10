Oktoberfest rukt ook op naar Haarlem

Publiciteitsfoto

HAARLEM - Het Oktoberfest is een jaarlijks volksfeest in Duitsland en geldt als het grootste bierfestival ter wereld.

Door Leontien van Engelen - 13-10-2016, 16:52 (Update 13-10-2016, 16:52)

Het eerste feest werd al in 1810 gehouden en de laatste jaren waait het festijn over naar Nederland. Ook Haarlem ontkomt er niet aan. Vrijdagavond 14 oktober wordt bij Bison Bowling aan de Orionweg in Haarlem van acht uur tot middernacht een heus Oktoberfest gehouden met als thema Bowlen, Saufen, Sjansen und Tanzen. Een baan huren om gedurende de avond een uurtje te bowlen kan, maar is zeker niet verplicht. Want, zo meldt de organisatie, de lekkerste schlagers en foute platen staan op ’dus dat wordt hoe dan ook meebrullen’. Muziek uit de jaren 80 en 90 wordt gedraaid en bij de dj kun je jouw guilty pleasure aanvragen.

Ook wordt een prijs uitgereikt voor mooiste outfit (man en vrouw) ’dus trek die Dirndl en Lederhose maar uit de kast’ is dan ook de oproep.

De entree tot het feest is gratis. Wil je een uurtje bowlen, dan is een baan voor maximaal zeven personen te reserveren via www.tinyurl.com