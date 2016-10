Wethouder Odd Wagner alweer klaar voor vertrek uit Halfweg

particuliere Foto Wagner in februari tijdens zijn installatie.

HALFWEG - Na nog geen acht maanden sinds zijn aanstelling staat wethouder Odd Wagner (GroenLinks) alweer klaar voor een vertrek uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hij lijkt in Den Helder de opvolger te worden van wethouder Jacqueline van Dongen namens de Stadspartij aldaar.

Door Richard Stekelenburg - 13-10-2016, 14:54 (Update 13-10-2016, 15:30)

De gang terug naar Den Helder is nog slechts formaliteit. ,,Ik ben ervoor gevraagd en ik heb laten weten dat ik ervoor in ben’’, bevestigt Wagner desgevraagd.

Wagner was namens GroenLinks en ChristenUnie ruim een jaar wethouder in Den Helder totdat in september vorig jaar fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij de stekker uit de toenmalige coalitie trok.

Afgelopen februari ging hij aan de slag in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hij volgde daar de tot vertrek gedwongen GroenLinks-wethouder Wim Westerman op.

Er zijn twee belangrijke redenen om voor een terugkeer naar Den Helder te kiezen, laat Wagner weten. ,,Ten eerste betaalt Den Helder mij nog wachtgeld, wat een gevoel van verplichtingen met zich meebrengt.’’ Wagner werkte in Den Helder full-time terwijl in in Halfweg voor 0,6 fte is aangesteld.

,,Ten tweede’’, vervolgt Wagner, ,,is de situatie in Haarlemmerliede en Spaarnwoude zo dat we, op weg naar de fusie met Haarlemmermeer, bestuurlijk in een eindfase zijn gekomen. De noodzaak voor drie wethouders is niet meer zo groot als aan het begin van deze collegeperiode. Dat zijn dingen die ik heb meegewogen toen de vraag kwam. Maar ik zal - als het inderdaad doorgaat - zeker met pijn in mijn hart hier vertrekken. Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een heel fijne gemeente met een heel fijn bestuur.’’

Opvolger

Burgemeester Pieter Heiliegers laat in een reactie weten dat het een ’persoonlijke keuze’ van wethouder Wagner is om te vertrekken. ,,Het mag duidelijk zijn dat de toon waarop hij zaken hier heeft opgepakt als opvolger van Wim Westerman zeer te waarderen zijn. Dat was prima.’’

Of er naar een opvolger gezocht gaat worden of dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude verder gaat met twee wethouders is nog onduidelijk. Heiliegers: ,,Dat is niet aan mij, daar zal in de coalitie ongetwijfeld nog over gesproken gaan worden. We zijn een kleine gemeente en de werkzaamheden zijn inderdaad niet meer van de aard en omvang die ze aan het begin van de rit hadden; dat is waar. Verder is het nu nog te vroeg om er iets over te kunnen zeggen.’’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!