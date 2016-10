’Hillegom heeft en houdt grip op jeugdoverlast’

foto politie hillegom Vernieling en rommel in het Beltpark.

HILLEGOM - De jeugdoverlast in Hillegom is onder controle. ,,We hebben er grip op en we houden er grip op’’, verzekerde burgemeester Arie van Erk de gemeenteraad deze week na vragen over de sterke toename van het aantal verwijzingen van jongeren naar HALT en het nachtelijke verblijfsverbod voor tien parken en parkjes.

Door Sjaak Smakman - 14-10-2016, 12:15 (Update 14-10-2016, 12:20)

De overlast van hangjeugd nam in de loop van dit jaar fors toe. Drie groepen met van zestig tot tachtig jongeren - van wie ongeveer de helft uit Hillegom -...