Elke Vierveijzer brengt ode aan Maarten van Roozendaal

Foto Bob Bronshoff Maarten van Roozendaal

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat zanger, componist en cabaretier Maarten van Roozendaal overleed aan de gevolgen van longkanker.

Door Leontien van Engelen - 13-10-2016, 10:03 (Update 13-10-2016, 10:26)

Met zijn karakteristieke stemgeluid zocht hij soms de melancholische hoek op, maar ook cynisme keerde regelmatig terug in de nummers die veelal het leven, de liefde, de dood en de drank als thema hadden.

Elke Vierveijzer studeerde in 2014 af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en was in 2015 finalist van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Tijdens haar studie zag ze Maarten van Roozendaal optreden en ze was gelijk verkocht, zo vertelt ze.

De kleinkunstenares brengt in haar programma 'Om te janken zo mooi- Elke Vierveijzer zingt Maarten van Roozendaal' een ode aan Van Roozendaal.

Vrijdag 14 oktober treedt ze met pianist Michiel Wetzer op in De Luifel in Heemstede, op 25 oktober ’s middags om twee uur, in de Philharmonie in Haarlem.