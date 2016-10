Elke zingt Van Roozendaal: 'Maarten was enig in z'n soort'

Foto Jaap Reedijk ,,Er zijn ook liedjes waarvan je denkt ’dat gaan we gewoon niet doen’. Die nummers kleven zo aan Maarten.”

HAARLEM - Elke Vierveijzer is geboren in Brabant, maar de naam Vierveijzer komt uit Antwerpen, vertelt ze. ,,Een ’vijs’ heeft twee betekenissen: schroef en manzieke vrouw. Ik hoop stiekem vurig dat mijn naam afgeleid is van de eerste betekenis. Anders kom ik nog een hoop te weten over mijn voorouders.”

Door Jan J Pieterse - 13-10-2016, 10:03 (Update 13-10-2016, 10:18)

Ze studeerde aan de Koningstheateracademie in Den Bosch toen ze Maarten van Roozendaal zag optreden. „Dat was meteen raak. Ik was verkocht en dat is nooit meer over gegaan.”

De zangeres was in...