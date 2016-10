Duinpolderweg gaat beslissende fase in

DEN HAAG - De Duinpolderweg gaat een beslissende fase in: Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden gisteren in met het onderzoeken van zeven mogelijkheden voor een betere oost-westverbinding van de Bollenstreek naar Haarlemmermeer en de Amsterdamse regio.

Door Sjaak Smakman - 12-10-2016, 18:54 (Update 12-10-2016, 18:54)

Vorig jaar nog was er zoveel twijfel in Zuid-Holland over nut en noodzaak van een nieuwe verbinding tussen de A4 en de N206 bij De Zilk dat Provinciale Staten op de rem trapten. In een zogeheten tussenfase moest eerst nog maar eens worden onderzocht of een nieuwe verbinding nou wel echt nodig was voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Bollenstreek en de dorpen Vogelenzang en Bennebroek.

Echt overtuigd zijn na een paar verdere onderzoeken van RoyalHaskoning onder meer PvdA, SP, GroenLinks, PVV en 50 Plus nog altijd niet. Maar voor de eerste twee partijen was dat uiteindelijk gisteren toch geen beletsel om in te stemmen met onderzoek van de zeven varianten. Daarvan komt een belangrijk deel uit de koker van de brede adviesgroep die eerder dit jaar werd samengesteld om alternatieven te bedenken voor een directe weg van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N206 én om voor wat meer draagvlak voor het project in de streek te zorgen.

Het is allebei gelukt, vond gisteren een ruime meerderheid van de Zuid-Hollandse Staten. Daarvoor moest gedeputeerde Floor Vermeulen overigens nog wel een paar toezeggingen doen. De grote angst van de tegenstanders en twijfelaars is dat het hele onderzoek een toneelstukje is om, in de woorden van SP’er Hans Slooter, ,,met een u-bocht uiteindelijk toch weer op die stroomweg uit te komen.’’

Vermeulen herhaalde een paar keer dat dat écht niet de opzet is. Niet van hem, maar ook niet van zijn Noord-Hollandse collega Elisabeth Post. ,,Dat is niet mijn intentie en ook niet die van mijn collega - en dat is haar geraden ook. Alle zeven de varianten worden gelijkwaardig behandeld. Ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik alleen voor de vorm een aantal andere varianten zou meenemen in het onderzoek.’’

Om de Staten daarvan te overtuigen had hij het uiteindelijke collegevoorstel op een aantal punten aangescherpt en stemde hij in met de toevoeging dat bij de berekeningen wordt uitgegaan van de nieuwste verkeersscenario’s. Die voorspellen veel minder groei van het verkeer dan waarvan toe nu toe is uitgegaan. Hij ging overigens niet in op de wens van onder meer de SP en SGP-Christenunie om de uitkomsten van de berekeningen - die ergens begin volgend jaar worden verwacht - neutraal aan de Staten voor te leggen. Gedeputeerde Staten (GS) zullen wél een voorkeursvariant uitspreken, liet hij weten.

In Zuid-Holland kunnen de Staten kiezen voor een andere variant, maar de Staten in Noord-Holland kunnen dat niet. Die hebben alles verder overgelaten aan GS.

Snelle bus

Een heet hangijzer is de snelle busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol, die in de plaats moet komen van lijn 361. Het speciale tracé gaat tientallen miljoenen kosten en Noord-Holland heeft zijn bijdrage gekoppeld aan groen licht voor de Duinpolderweg. Zuid-Holland heeft die koppeling niet en Vermeulen benadrukte dat hij doorgaat met de aanleg van de busbaan volgens het huidige schema. Dat betekent dat er volgend jaar veel gaat gebeuren in de Bollenstreek. Als Noord-Holland vervolgens in Haarlemmermeer op de rem trapt - bijvoorbeeld bij de aanleg van een brug over de Ringvaart bij Lisserbroek - dan gaat de nieuwe snelbus in Noord-Holland voorlopig over de Leimuiderweg rijden richting Schiphol. Net als de huidige lijn 361.