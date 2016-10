Angstcultuur bij Sint Jacob

Archieffoto United Photos Anitra Louwers (2e van rechts) in betere dagen: bij de feestelijke opening van Nieuw Overbos.

HAARLEM - ,,Ik wil niet meer met pijn in m’n buik naar m’n werk.’’ ,,Je durft je niet ziek te melden.’’ ,,Er wordt neerbuigend naar ons gedaan, het is niet veilig op de werkvloer.’’ Vier uitlatingen van verzorgenden van Sint Jacob die aangeven hoe ernstig de werkverhoudingen in de zorginstelling zijn verstoord.

Door Arthur de Mijtenaere - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 9:00)

De managers van Sint Jacob en de ondernemingsraad hebben het vertrouwen opgezegd in bestuursvoorzitter Anitra Louwers, omdat het personeel zich machteloos voelt en kwesties over roosters of vakanties niet durft...