Bestuursvoorzitter: ’Deur staat wél open’

HAARLEM - Bestuursvoorzitter Anitra Louwers van Sint Jacob wil nog niet in de krant reageren op het feit dat zowel het management als de OR het vertrouwen in haar hebben opgezegd. Ze wil eerst het interne onderzoek naar het reilen en zeilen bij de zorginstelling afwachten.

Door Arthur de Mijttenaere - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 9:00)

Toch laat ze alvast via haar woordvoerster weten dat twee punten uit de brief van het management volgens haar niet kloppen. Zo zou de bezetting in de nieuwe Jacobkliniek wel goed zijn. ,,Ook zijn de appartementen van Nieuw Overbos in Heemstede van Sint Jacob vol, de leegstaande zijn van de projectontwikkelaar.’’

Daarnaast heeft de krant de hand gelegd op de schriftelijke reactie van Louwers op de brief van het management. Zij stelt dat haar deur altijd open staat voor medewerkers die in discussie willen gaan over de strategie van Sint Jacob. Ook meldt ze dat ze nooit signalen heeft gekregen dat er zoveel mis is. ,,Ik merk veel frustratie en boosheid’’, schrijft ze.

Over de melding dat veel mensen zijn vertrokken, geeft ze aan dat de onvrede van die vertrokken medewerkers ’zich niet alleen en direct richt op de bestuurder’. ,,Er zijn geen ontslagprocedures gevoerd en er zijn geen exitregelingen getroffen.’’ Ook schrijft ze dat ze zich geen zorgen maakt over de tijdelijke krachten op managementposities. ,,Later komen er weer vaste mensen op deze posities.’’