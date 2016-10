Directie Sint Jacob wil onrust wegnemen

Sint Jacob/Oldenhove

HAARLEM - Bestuursvoorzitter Anitra Louwers, de directie van zorginstelling Sint Jacob, probeert de onrust onder het personeel te sussen door afstand te nemen van een artikel in Haarlems Dagblad.

Door Arthur de Mijttenaere - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 10:19)

In het artikel van woensdag staat dat het management en de ondernemingsraad het vertrouwen hebben opgezegd in Louwers doordat er sprake is van een onveilige situatie op de werkvloer.

Angstcultuur bij Sint Jacob

,,Ik wil niet meer met pijn in m’n buik naar m’n werk.’’ ,,Je durft je niet ziek te melden.’’ ,,Er wordt neerbuigend naar ons gedaan, het is niet veilig op de werkvloer.’’ Vier uitlatingen van verzorgenden van Sint Jacob die aangeven hoe ernstig de werkverhoudingen in de zorginstelling zijn verstoord.

De directie betreurt de onrust op de werkvloer en het artikel in de krant, zo meldt ze op intranet. ,,Er loopt een onderzoek naar de gang van zaken bij Sint Jacob. Wij vertrouwen dat de uitkomsten een genuanceerd en realistisch beeld zullen geven, wat recht doet aan datgene wat de afgelopen jaren is opgebouwd in de zorg voor de bewoners en hun familie.’’