Odd Wagner (Halfweg) nieuwe wethouder voor Stadspartij Den Helder

HALFWEG/DEN HELDER - Odd Wagner, tot vorig jaar wethouder in Den Helder en nu wethouder in Halfweg, is door de Stadspartij Den Helder gevraagd om Jacqueline van Dongen op te volgen.

Door Delano Weltevreden - 12-10-2016, 16:14 (Update 12-10-2016, 16:15)

Wagner, die in Heemskerk woont, was namens GroenLinks en ChristenUnie ruim een jaar wethouder in Den Helder. In september vorig jaar trok fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij per sms de stekker uit de coalitie met Behoorlijk Bestuur, Fractie Vermooten, GroenLinks, ChristenUnie en Vrije Socialisten.

Wagner ging in januari als wethouder voor GroenLinks aan de slag in Halfweg. Negen maanden later vraagt de Stadspartij hem terug te komen. ,,Ik sta daar niet onwelwillend tegenover’’, aldus Wagner.

En terwijl Wagner heel open is over het verzoek van de Stadspartij, houdt Peter Reenders de kaken stijf op elkaar. Hij wil alleen kwijt dat de kandidaat een man is. ,,Het college wil hem eerst spreken om te kijken of hij in het team past.’’