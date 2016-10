Andrea Maier wil wel duizend jaar worden

HAARLEM - Andrea Maier (38) is op zoek naar de bron van het eeuwige leven. De hoogleraar biogerontologie doet dat in Australië en is een veelgevraagd spreker. Dinsdagavond nam de Duitse Nederlandse op speelse wijze geheugentestjes af bij ongeveer zeventig Haarlemmers in de stadsbieb. Iedereen hing aan haar lippen en veel bezoekers wilden haar na afloop toch nog die ene vraag stellen over het afwenden van de ouderdom. Iedereen wil ouder worden, niemand wil het zijn.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 12-10-2016, 15:16 (Update 12-10-2016, 16:14)

Maier is een optimist over de...