Agressieve automobilist aangehouden na achtervolging in Haarlem

HAARLEM - In de Albert Schweitzerlaan in Haarlem heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een agressieve man aangehouden. De verdachte uit Engeland reed met zijn bestelbus op een aantal politievoertuigen af.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 7:29 (Update 12-10-2016, 7:29)

Na een melding van een verdachte situatie probeerde de politie een Engelse bestelbus aan te houden. De bestuurder negeerde het stopteken en reed rustig verder.

De politie meldt op Facebook dat de bestuurderop een gegeven moment het doodlopende deel van de Albert Schweitzerlaan in reed. Met meerdere politievoertuigen werd de rijbaan geblokkeerd. De bestuurder reed vervolgens met zijn bestelbus op de politievoertuigen af.

De politie heeft de vluchtauto met een politievoertuig geramd en klemgereden. De bestuurder is uit zijn bestelbus getrokken, maar verzette zich hevig. Meerdere agenten zijn er met hulp van peperspray in geslaagd om de verdachte aan te houden.

De agressieve man was mogelijk onder invloed van harddrugs of zat in een psychose. Het bloed van de vrdachte wordt onderzocht en de bestelbus is in beslag genomen. In de laadruimte van de bus stond een motorfiets zonder kentekenplaat. De politie onderzoekt de zaak.