Hand in hand zingen voor vrede

Foto United Photos/Ron Pichel

HAARLEM - Geen yogastudio op de wereld is compleet zonder de muziek van de zangeres Snatam Kaur. In de spirituele wereld is de Amerikaanse met haar typische witte tulband en net zo’n maagdelijke stem een grootheid. Maandagavond stond ze in de Philharmonie.

Door Anouk Kragtwijk - 11-10-2016, 19:08 (Update 11-10-2016, 19:32)

Cynisme is een grote valkuil als je als journalist bijeenkomsten van spirituele stromingen verslaat. Grootse woorden, gesproken door zalvende stemmen in witte gewaden, vragen er bijna om belachelijk gemaakt te worden.

Alle ingrediënten zijn aanwezig bij het concert van Snatam Kaur....