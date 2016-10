Topvrouw Sint Jacob zwaar onder vuur

HAARLEM - De ondernemingsraad en de managers van de Haarlemse zorginstelling Sint Jacob hebben het vertrouwen opgezegd in Anitra Louwers, voorzitter van de raad van bestuur.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 12-10-2016, 9:00 (Update 12-10-2016, 10:27)

De managers doen dat in een brief. Ze hebben de moed niet meer om individueel het gesprek met haar aan te gaan omdat ze dan vrezen voor hun baan. Ook de ondernemingsraad rept in een brief aan Louwers over ’een onhoudbare situatie, veroorzaakt door een gevoel van onveiligheid’.

Louwers die aan het hoofd staat van de zorginstelling...