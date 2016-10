Petitie tegen Duinpolderweg

Tekening provincie De zeven alternatieven die wat GS betreft onderzocht gaan worden.

DEN HAAG - De Statenfractie van 50-plus in Zuid-Holland blijft zich verzetten tegen de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen, die de afgelopen dagen een kleine 700 keer werd ondertekend.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 13:17 (Update 11-10-2016, 13:43)

Woensdag moeten Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten of en welke varianten voor een betere oost-westverbinding in de Bollenstreek verder worden onderzocht. Gedeputeerde Staten hebben er zeven voorgesteld. Die variëren van niets doen of alleen wat kleinere oplossingen tot de aanleg van...