De Hidden Treasures van Gerard Ekdom bij H. De Vries Boeken in Haarlem

Foto Hans-Peter van Velthoven Gerard Ekdom vertelt over zijn Hidden Treasures.

HAARLEM - Normaal gesproken zit hij achter de radiomicrofoon in Hilversum, nu is dj Gerard Ekdom veelal te vinden in boekhandels in heel Nederland om zijn ’Hidden Treasures’ te promoten.

Door Leontien van Engelen - 11-10-2016, 12:33 (Update 11-10-2016, 12:41)

Op zaterdag 22 oktober is de populaire dj een uur lang te gast bij H. de Vries Boeken aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem om te praten over zijn boek dat nog eens ook vier cd’s bevat.

In Hidden Treasures verzamelde Ekdom zo’n tachtig onontdekte of vergeten muzieknummers van Michael Jackson, Elton John, Tears for Fears, Fleetwood Mac en anderen. Muziekjournalist Robert Haagsma verzorgde de tekst in het tweehonderd pagina’s tellende boek.

Ekdom vertelt 22 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur bij H. de Vries Boeken over zijn keuzes. Toegang gratis.