Matthys Kool, tweede ter wereld met zwaard

Foto United Photos/Paul Vreeker ,,Het is echt veel meer dan alleen maar een beetje met een zwaard staan zwaaien.’’

HAARLEM - Matthys Kool (29) is groot fan van de HEMA. Dat is een stuk ruiger dan het klinkt, HEMA is namelijk de afkorting van Historical European Martial Arts. De Haarlemmer, lachend: ,,Ik kan er ook niets aan doen dat dit de afkorting is.’’

Door Frenk Klein Arfman - 10-10-2016, 19:00 (Update 10-10-2016, 19:00)

Bij martial arts wordt meestal aan Japanse vechtsporten gedacht. Vechten met vuisten, handen en voeten.

Matthys: ,,Maar in dit geval gaat het om zwaardvechten. De oude Europese krijgskunsten. Het is wel wat breder, maar zwaardvechten vormt de hoofdmoot.’’ Op...