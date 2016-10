Lara Scot maakt met vluchtelingen fair trade mode in Haarlem

Foto United Photos/Paul Vreeker Een kijkje bij SûR Atelier van Lara Scot in het oude V&D-pand. Rami showt Lara zijn reversible tas. Links Ambika.

HAARLEM - Iedereen loopt in een t-shirtje van H&M of een jurk van Zara en graait in de rekken met dezelfde kleding. Wil je liever iets origineels? Dat kan.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 10:00 (Update 11-10-2016, 10:00)

Bij SûR Atelier, de werkplaats van Lara Scot in Gather, het pand van de voormalige Vroom en Dreesmann in Haarlem. Daar ontwerpt en maakt Lara kleding zoals jij die wil.

Het bijzondere is dat Lara werkt met vaklui die naar Nederland zijn gevlucht om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Door bezig te...