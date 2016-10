Aleppo krijgt morele steun uit Haarlem

Foto Uinited Photos/ Toussaint Kluiters Sarah Akili en Merlijn Twaalfhoven in ’A Postcard from Aleppo’

HAARLEM - Kort geleden was er die Amerikaanse presidentskandidaat - Gary Johnson van de Libertarische Partij - die in het ontbijtprogramma ’Morning Joe’ de vraag kreeg voorgelegd: ’Als u verkozen werd, wat zou u doen aan Aleppo?’ Johnson verbijsterde met ’En wat is Aleppo?’

Door John Oomkes - 9-10-2016, 18:59 (Update 9-10-2016, 18:59)

In Nederland weten we maar al te goed welk menselijk drama en welke oorlogsmisdaden zich in de compleet verwoeste, ooit magische Syrische stad afspelen.

In onze azc’s - ook in de Koepel - vormen Syriërs de grootste groep asielzoekers....