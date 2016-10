Joke de Jong van Het Schoter 'Leraar van het Jaar'

HAARLEM - Joke de Jong van Het Schoter Scholengemeenschap in Haarlem is zaterdag verkozen tot Leraar van het Jaar in het voortgezet Onderwijs. Minister Jet Bussemaker reikte de prijs in Utrecht uit.

Door Wim Wegman - 8-10-2016, 18:12 (Update 8-10-2016, 18:35)

In totaal werden er zaterdag vier Leraren van het Jaar verkozen. In het primair onderwijs mag Daisy Mertens zich de beste noemen, voor het speciaal onderwijs is dat Anna Hinkema. Voor het mbo gooide Merel Brugman de hoogste ogen.

De winnaars gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs.

Dat de prijzen dit jaar allemaal naar vrouwen ging, noemde een woordvoerster van het organiserend comité ,,puur toeval''. In de jaren hiervoor zaten er ook steevast mannen bij de winnaars, in 2015 bijvoorbeeld twee. Het aantal mannen in het basisonderwijs loopt steeds verder terug. Campagnes om het vak aantrekkelijker te maken voor mannen sorteren vooralsnog geen effect.