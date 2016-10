Politie treft berg hennep in auto aan na achtervolging door Heemstede en Haarlem

ANP Archief

HEEMSTEDE/HAARLEM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Heemstede en Haarlem een auto achtervolgd waar een grote hoeveelheid hennep in lag. De bestuurder wist te ontkomen.

Door Internetredactie - 8-10-2016, 11:33 (Update 8-10-2016, 11:43)

Agenten zagen de auto samen met een andere wagen rond vier uur met hoge snelheid over de Heemsteede Dreef scheuren en besloten daarop de achtervolging in te zetten. Aangezien de bestuurders allebei een andere kant opgingen, kon de politie maar achter een van de voertuigen aan.

Flatgebouw

De wagen die zij besloten te volgen reed daarna plankgas door naar Haarlem, waar de bestuurder op de Zandvoorter Allee plots vaart minderde.

De man sprong vervolgens uit de rijdende auto en vluchtte een flatgebouw in waartegen de doorrollende auto tot stilstand kwam. Een zoekslag in de flat mocht daarna niet baten. Vermoedelijk heeft de man het gebouw via een andere uitgang verlaten.

Bij controle van zijn voertuig bleek deze vol te liggen met henneptoppen. De politie stelt een onderzoek in naar de gevluchte bestuurder en de eigenaar van de twee auto’s. Wie meer weet, wordt verzocht zich te melden bij de politie.